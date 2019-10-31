Rafet İnce'den Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret

The Taste Türkiye programı jürilerinden olan Rafet İnce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takımlar Direktörü de olan Rafet İnce ve Kütahya Seramik yöneticisi Eser Çetintaş, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesini ziyaret ederek yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında önce öğrencilerle buluşan Rafet İnce, öğrencilere deneyimleri hakkında bilgi verdi. Ülkemizin gastronomi alanında en önemli sıkıntısının akademisyen eksikliği olduğunu dile getirerek öğrencilerden okul bitince bu alanda akademik kariyer yapmalarını tavsiye eden İnce, toplum olarak hayallerimizi hedefe çevirememenin sıkıntısını yaşadığımızı belirtti.

Seminer sonrası Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca, Rafet İnce ve Kütahya Seramik yöneticisi Eser Çetintaş'ın okullarını ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerini tekrar ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti.

Söyleşinin ardından İnce'ye Tavşanlı ilçesinin yöresel lezzetlerinden oluşan ikramlar yapıldı. Gastronomi bölümünün geleceği ve yapılabilecek iş birlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

En kısa zamanda tekrar Tavşanlı'ya geleceğini ifade eden Rafet İnce, son derece güzel ağırlandığını belirterek, Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca'ya, akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.