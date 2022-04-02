Ramazan ayına Kur'an Kerim'i okumasını öğrenerek girdiler

Kütahya'da öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için yaz tatilini beklemeden haftada bir iki gün öğleden sonra devam ettikleri kursta hem Kur'an-ı Kerim'i hem de temel dini bilgileri öğrendiler.

Kütahya Aksa Camii Kur'an Kursu öğreticisi Hamide Başoğlu rehberliğinde devam eden eğitim programı ramazan öncesi bitirilerek öğrencilere Kur'an hediye edildi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, öğrencilerin mutluluk anına tanıklık etmek için eşi Hacer Demirtaş ile öğrencileri kursta ziyaret etti.

Müftü Demirtaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı başarılarından dolayı, velilerini de destekleri ve teşvikleri sebebiyle kutluyorum. Hafta içi az da olsa ama sürekli ve programlı bir şekilde devam edilen program neticesinde bu çocuklar dinimizin değerleri ile buluşma ve sürekli irtibat kurma imkanı elde ettiler. Müftülük olarak eğitim programlarımız hem yetişkinlere hem de 4-6 Yaş grubu dışında, ilkokul öğrencilerine de bulunmaktadır. Halkımızın din eğitimi talepleri için her türlü müfredatımız zaman ve mekan ve hoca olarak mevcuttur. Özverili çalışmaları için kurs hocamızı ve cami görevlimizi tebrik ediyorum" dedi.