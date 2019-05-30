Ramazan etkinlikleri sona erdi

Kütahya Belediyesi'nin bu yıl tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, yerel kaynaklar ile gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri programı sona erdi.

Kütahya Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında esnaf ve sanatçıların stant kurduğu şehrin kültür ve sanat sokağı olarak adlandırılan tarihi konakların yer aldığı Germiyan Sokak'ta düzenlenen Ramazan etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, yerel kaynaklar ile gerçekleştirilen Kütahya Belediyesi Ramazan etkinliklerinin son akşamında Kütahya sokaklarını sahur gecesinde şenlendiren davulcular mani okuyup, hünerlerini sergiledi.

Esnaf ve sanatçıların stant kurduğu, Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği sanatçılarının sahne aldığı Ramazan etkinliklerinin son gecesinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık hemşehrileri ile bir araya geldi.

"Bir şey değiştiğinde her şey değişebiliyor" diyen Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya'mız sizin de çok iyi bildiği gibi bu değişimleri kolay kolay yapmıyor. Dolayısıyla birlikte başardık, birlikte başaracağız. Bizim bir sözümüz var Kütahya'ya, Birlikte Başaracağız dedik ve bu çalışmamızın en doğru göstergesi olduğuna inanıyorum. Başardık, sizler başardınız. Biz sadece olması gerekeni yaptık. Hemşehrilerimize Kültür ve Sanat sokağı yapacağız demiştik. Mademki bu güzellikler kültürümüz, sanatımız, o zaman yeri Germiyan Sokağı olmalı dedik ve çalışmalarımıza buradan başladık. Önümüzdeki yıl Ulu Cami'ye kadar diğer sokaklarda dolacak" ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD), Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD), Evliya Çelebi Kültür, Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği, Yörük Türkmenler Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Kütahya Üretken Eller Kadın Kooperatifi, Hacı Bektaş-i Veli Kültür Derneği ve Sanatçıları, Kütahya Şairler ve Şiir Sevenler Derneği ile Kütahya Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına etkinliklere sunmuş oldukları katılardan dolayı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından teşekkür belgesi ve plaketi takdim edildi.