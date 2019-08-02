'Ramazan ve infak' konulu resim yarışmasının il ikincisi Pazarlar'dan

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Sofular Ortaokulu öğrencisi Erol Doymaz, 'Ramazan ve infak' konulu resim yarışmasında il ikincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul öğrencileri arası düzenlenen Ramazan ve infak konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler 'Çocuk Şenlikleri' çerçevesinde Kütahya'da düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ramazan ve infak konulu resim yarışmasında il ikincisi olan Sofular Ortaokulu Öğrencisi Erol Doymaz'a ödülünü Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman verdi.

Sofular Ortaokulu Öğrencisi Erol Doymaz, “Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul öğrencileri arası düzenlenen Ramazan ve infak konulu yarışmada resim dalında il ikincisi oldum. Yarışmada bana destek olan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim” dedi

Sofular Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu ise, "Öğrencimiz Erol Doymaz Ramazan ve infak konulu resim yarışmasında 2. oldu ve ödülünü Kütahya Milletvekili Sayın İshak Gazel ve Kütahya Valisi Sayın Dr. Ömer Toraman'ın elinden aldı. Öğrencimiz Erol Doymaz'ı ve öğretmenimiz Adil Şahin'i tebrik ederiz" dedi.