İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan yardımı kolilerinin dağıtımına başlandı

Kütahya Belediyesi, Ramazan ayı ve Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşlara yardım kolisi dağıtıyor.


Ramazan ayının yaklaşması ve Korona virüs salgını sebebiyle her yıl düzenlenen iftar programlarının iptal olmasından dolayı vatandaşlara yardım kolisi desteğinde bulunan Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardım kolilerini kapı kapı gezerek halka ulaştırıyor.


Yardım almak isteyen vatandaşların Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 0850 283 43 43 nolu telefon numarası üzerinden başvurmaları gerektiği belirtildi.


Yetkililer, "Alınan başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. Rapor sonucunda değerlendirmeye alınan ve şartları uygun olduğu belirlenen ailelere Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından yardım kolileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın mektubu ve selamı ile evlerine teslim ediliyor" dediler.


Kolilerde temel gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.