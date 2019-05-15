Ramazan'da günlük 50 ailenin ekmeği 'askıda'

Kütahya'da 'askıda ekmek' uygulamasını Ramazan ayında da devam ettiren bir fırın, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'askıda pide' uygulamasına da başladı.

Kütahya'da bir fırın işletmecisi geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu 'askıda pide' uygulamasını Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tekrar hayata geçirdi. Hayırsever vatandaşların bağışları ile devam eden uygulama ile günlük 50 ailenin ihtiyacı karşılanmış oluyor. Geçen yıl başladıkları uygulamanın talep üzerine bu yıl da devam ettiğini belirten işletmeci Bülent Yılmaz, 'askıda pide' uygulaması ile alan el ile veren elin birbirini görmediğini aktardı.

"Vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştık"

Bülent Yılmaz, "Projeye geçtiğimiz yıl başladık. Ramazan'dan sonra da uygulama bitmedi ve vatandaşların destekleri ile ihtiyaç sahiplerine buradan destek verdik. Ayrıca uygulamada bana destek veren hayırsever duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Çünkü bu iş tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Zaten ben bu uygulamayı uzun zamandır düşünüyordum ancak geçtiğimiz yıl başlamaya karar verdim ve bu yıl ikinci kez yapmaya devam etme kararı aldık" dedi.

'Uygulama ile en az 50 ailenin ihtiyacı karşılanıyor'

Askıda uygulamasına Ramazan'da talebin daha da arttığını söyleyen Bülent Yılmaz "Uygulamaya olan ilgi Ramazan'da daha çok oluyor. Bunun haricinde normal günlerde de devam ediyoruz. Günlük en az 50 ailenin ihtiyacını askıda ile karşılıyoruz. Haftada uğrayıp da askıda için hayır parası bırakan ve beni yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için düşünülen uygulamadan dolayı işletme sahibine teşekkür etti.