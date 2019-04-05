Rasim Daşhan, mazbatasını aldı, görevine yeniden başladı

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, mazbatasını Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ın elinden aldı.

Kaymakam Göktaş, törende yaptığı konuşmada, ''Halka Hizmet, Hakka hizmet anlayışıyla hepimiz ülkemiz için görev yapıyoruz. Tekrar seçilen başkanımız Rasim Daşhan'ı ve ekibini tebrik ediyorum'' dedi.

39 yıl sonra Şaphane'de iktidar partisinden belediye başkanı seçildiğini belirten Başkan Rasim Daşhan, ''Bundan böyle hükümetimizden daha büyük, daha fazla hizmet alarak ilçemizi 3 adım daha öne götürmek için çalışacağız. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Şaphane halkı olarak birlik ve beraberliğimizi bozmayarak el birliği ile, gönül birliği ile ilçemizde taş üstüne taş koymak için bu göreve talip olduk. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum'' dedi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Metin Çelebi tarafından dua edildi. Şaphane belediyesi önünde kurbanlar kesildi.