İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rehber öğretmenlere “Bağımlılıkta Mücadele” eğitimi

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki rehber öğretmenlere ’Türkiye Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verildi.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki rehber öğretmenlere 'Türkiye Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.


Eğitimin açılışına katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit kursiyerlere, bağımlılığı önlemede risk altında bulunan öğrencilere yönelik çalışmaları destekleyeceklerini belirterek özellikle teknoloji bağımlılığının önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Açılışta Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin'de bir konuşma yaparak bu tür eğitimler verilmesinin önemine değindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.