Rektör Ahmet Tekin, KSBÜ'nün plan ve hedeflerini anlattı

Dr. Ahmet Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel müdürü Nebi Çelik'i makamında ziyaret etti.

Tekin, ziyaretlerde Üniversite'de yapılan çalışmaları, üniversitesinin plan ve hedeflerini dile getirdi.

Dr. Ahmet Tekin, Üniversitenin daha güzel ve nitelikli hale getirilebilmesi için bundan sonra yapılması gerekenler ile alakalı olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel müdürü Nebi Çelik'e ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel müdürü Nebi Çelik'e üniversitede tamamlanma aşamasına gelen projeler hakkında bilgi veren ve hediye takdim eden Rektör Tekin, Nebi Çelik'ten destek talebinde bulundu.