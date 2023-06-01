Rektör Ahmet Tekin, Şehir Hastanesini inceledi

Ziyarette; İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Serkan Telli ile birlikte hastane personeli ve yüklenici firma yetkilileri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Tekin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.