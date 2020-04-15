Rektör Beydemir'den Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Uysal'a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi eşlik ettiler.

Görüşme sonunda Beydemir, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal da Beydemir ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.