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Rektör Gören, Dumlupınar ilçesinde Meslek Yüksekokulu için incelemelerde bulundu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören Dumlupınar ilçesine ziyarette bulundu.


Ziyarette Rektör Gören'e, Üniversite Genel Sekreteri Niyazi Şermet, DPÜ Yapı işleri Daire Başkanı Ömer Köse ve beraberindeki mühendisler eşlik etti.


Rektör Remzi Gören, Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ilçe protokolü yapılacak olan Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu Binası için incelemelerde bulundular.


Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Rektörümüz Remzi Gören İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı. Bu bilgiler ışığında Eylül 2019'da eğitime başlayacak Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu için düşünülen mevcut kamu binalarını inceledik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kamu binalarında yapılan incelemelerden sonra, ilçemize yapılması planlanan Yüksek Okul Binası için tahsis edilen bölgeye giderek incelemelerde bulunduk'' dedi.

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