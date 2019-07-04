Rektör Gören: Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz

Rektörlük Kırmızı Salon'da düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birimi Komisyon Başkanı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Birim Sorumlusu Prof. Dr. İskender Işık, Birim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Onur Demirciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş, fakültelerin öğrenci işleri personelleri ile yabancı uyruklu öğrenciler birim sorumluları ve yardımcıları katıldı.

“Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Toplantıda katılımcılara hitap eden Rektör Remzi Gören, “Yabancı uyruklu öğrencilerimizin konaklamadan ulaşıma kadar, hayatlarını her bakımdan kolaylaştıracak, Üniversitemizde ve Kütahya'mızda onları mutlu edecek tedbir ve faaliyetler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Komisyon Başkanı Kaan Erarslan; yabancı uyruklu öğrencilerin kabul sürecine ilişkin olarak, ülke kontenjanı uygulaması üzerinde çalıştıklarını ve yapılacak görüşmeler sonucunda bu sistemin hayata geçebileceğini söyledi.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Sorumlusu İskender Işık ise, konuşmasında koordinatörlerin karşılaşacakları sorunlarda birimin yardımcı olmaya hazır olduğunu, birim ile ortaklaşa ve iletişim içinde çalışmalarını beklediklerini ifade etti. Işık, yabancı uyruklu öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarının başında; tatlı dil, güler yüz, anlaşılma, cesaretlendirilme ve motive edilmenin geldiğini söyleyip, bu konuda herkese görev düştüğüne işaret etti.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş'ın, başkanlık bünyesinde kayıtlar ile ilgili biriminin yaptığı çalışmalardan bahsetmesinin ardından, Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Onur Demirciler de öğrenciler için koordinatör ile fakülte sorumluları arasında iletişim ağları kurup, daha hızlı iletişim içinde olacaklarını belirtti.

Toplantıya katılan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm koordinatörleri ve öğrenci işleri yetkilileri bilgilendirilerek bu konuda karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel durumlara pozitif ve rasyonel yaklaşımlar ele alındı ve yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite, Kütahya ve ülke için ne denli önemli bir konu olduğunun üzerinde duruldu. Buna karşılık katılımcılar da geçmişte karşılaştıkları sorunları paylaştılar ve bunların koordinasyon ve çözümleri için yapılması gerekenleri aktardılar. Toplantıda söz alan bazı katılımcılar da yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili konularda dil yeterliliklerinden sosyal konularına kadar görüş bildirdiler ve birimlerindeki güncel durumu Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimine aktardılar. Toplantıda yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye ve şehre olan uyumlarını daha etkin sağlamak için geçmişte alınan kararlar hatırlatılarak, önümüzdeki dönemde fakültelerden ve bölümlerden yabancı uyruklu öğrencilere yönelik etkinliklerin sayısının arttırılması tavsiye edildi. Bunun yanında öğrencilerle olan ilişkilerin de olabildiğince samimi ve öğrencileri evlerinde hissettirecek düzeyde olmasının önemi vurgulandı ve bu yaklaşımların Üniversiteyi, ulaşmak istediği uluslararasılaşma hedefine daha yaklaştıracağı belirtildi.