Rektör Gören: Toplumda kadına şiddet artık sona ermeli

Dr. Remzi Gören, geçmişten günümüze bitmeyen kadına yönelik şiddetlerin dünya genelinde artık yaşanmaması gerektiğini, bunun için de hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade etti.

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle akademik ve idari kadın personel için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, kahvaltı öncesi yaptığı konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış sebebinden bahsederek başladı. 1857 yılında, ABD'de yaşanan ve 129 kadın işçinin hayatını kaybettiği vahim olaydan dolayı bugünün daha da anlamlı hale geldiğini ifade eden Gören,” Toplumda her daim üstün başarı gösteren kadınların, dünyaya sağladığı katkılardan dolayı fazlasıyla öneme sahip olmalı, kadınlarımıza hak ettikleri değeri göstermemiz gerekir” dedi.

“Toplumda kadına şiddet artık sona ermeli”

Geçmişten günümüze bitmeyen kadına yönelik şiddetlerin dünya genelinde artık yaşanmaması gerektiğini bunun için de hep birlikte hareket etmemiz gerektiğine vurgu yapan Gören, “Ne yazık ki hala daha dünya genelinde kadınlara yönelik yapılan fiziksel ve psikolojik şiddetler devam etmekte. Artık bu şiddetler sona ermeli. Bu gibi olayların ivedilikle gündemden kalkmasını temenni ediyorum. Her alanda saygıyı ve itinayı kadınlarımıza sağlamamız gerekiyor. Üniversitemiz bünyesinde çalışan kadın akademik ve idari personelimize bu pozitif ayrımcılığı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm meslek gruplarında varlığını başarıyla gösteren ve sürdüren tüm kadınlarımızı her daim destekliyor ve sayılarının artması için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlarımız aslında hayatımızda hep vardır, hep de olacaktır. Onların olmadığı bir toplum eksik demektir. Kadın dilimizde yazıldığı gibi okunmayan tek kelimedir. Vefadır, cefadır, annedir, kardeştir, teyzedir. Annelerimizi, eşlerimizi, kızlarımızı, kız kardeşlerimizi, halalarımızı, teyzelerimizi her zaman hatırlamalıyız ve onlara kadın olmanın gururunu hissettirmeliyiz. Kadınlarımıza karşı sergilenen tutumun Peygamberimizin (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma'ya karşı gösterdiği olumlu ve ılımlı şekilde olması gerekiyor” diye konuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıya Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Genel Sekreter Vekili Niyazi Şermet, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer ile akademik ve idari kadın personelleri katıldı.