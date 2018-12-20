Rektör Gören: Üniversite olarak, büyük bir kahramanlığın sembolünü temsil ediyoruz

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yürüttüğü kalite süreçlerini yakından izlemek ve değerlendirmek amacıyla Prof. Dr. Sultan Taşçı başkanlığında, Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Prof. Dr. Senar Aydın, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Dilber Sarıkaya ve Osman Türkyılmaz'dan oluşan 7 kişilik Değerlendirme Takımı, 16 - 19 Aralık tarihlerinde üniversitedeki ziyaretleri süresince akademisyenler, idareciler ve öğrencilerle birlikte toplam 23 görüşme ve toplantı gerçekleştirdiler.

Bu kapsamda ilk görüşmesini Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le gerçekleştiren YÖKAK Değerlendirme Takımı, üniversitenin kalite güvence sistemine ilişkin konuları Rektöre aktardı.

Rektörle yapılan görüşmelerin ardından saha ziyaretine başlayan Değerlendirme Takımı, ilk gün ayrıca Üniversite Senato Üyeleri, Yönetim Kurulu, Kalite Komisyonu ve Dış Paydaşları ile görüştüler.

Ayrıca takım üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Senar Aydın ve Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Mühendislik Fakültesinde, Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Remzi Altunışık, Dilber Sarıkaya ve Osman Türkyılmaz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. YÖKAK Değerlendirme Takımının ziyaretleri ikinci gün Üniversitenin enstitüleri ve Meslek Yüksekokullarında gerçekleştirildi.

Günün ilk bölümünde Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Ahmet Doğanay ve Osman Türkyılmaz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı ve Dilber Sarıkaya, Gediz Meslek Yüksekokulunda ve Prof. Dr. Senar Aydın ve Prof. Dr. Remzi Altunışık da Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda akademik, idari personelle ve öğrencilerle görüştüler.

Günün ikinci bölümünde YÖKAK Değerlendirme Takımı üyeleri, Üniversitenin idari birimlerinin yöneticileri ve personelleriyle bir araya geldi. İkinci günün son bölümünde ise YÖKAK Değerlendirme Takımı, Üniversitenin Araştırma Merkezlerinin Müdürleri ile Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileriyle buluştu.

YÖKAK Değerlendirme Takımı son gün Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le kısa bir görüşmeyle başladı. Prof. Dr. Sultan Taşçı başkanlığındaki Değerlendirme Takımı bu görüşmede ziyaretlerine ilişkin ön raporu Rektöre sundular ve edindikleri izlenimleri aktardılar.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Toplantı Salonu'na geçen YÖKAK Değerlendirme Takımı, Üniversitenin Kalite Komisyonu ile bir araya geldiği son toplantıda hazırladıkları Çıkış Bildirimini sundu.

Prof. Dr. Sultan Taşçı tarafından okunan 13 sayfalık Çıkış Bildiriminde YÖKAK Değerlendirme Takımı, üniversitenin akademik ve idari personelleri ve öğrencileriyle yaptıkları görüşmeler ve gözlemler sonucunda ulaştıkları değerlendirmeleri Kalite Kurulu üyeleriyle paylaştılar. Bildirimin ardından Kalite Kurulu üyeleri rapora ilişkin görüşlerini Değerlendirme Takımı'na aktardılar. Toplantının son bölümünde YÖKAK Değerlendirme Takımının üyeleri üniversitede bulundukları 4 gün boyunca akademik ve idari personel tarafından kendilerine gösterilen yaklaşımdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“Tarihimiz ve öğrencilerimiz bu yoldaki en büyük gücümüz”

Toplantıda sözü alan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, raporda üniversitenin olumlu bulunan etkinliklerinin sürdürüleceğini, geliştirme gereken alanlarda ise çalışmaların hız kazanacağını dile getirdi.

Gören, "Bizim sloganımız 'Değer Katan Üniversite'. Bizler öğrenciye, şehre, vatana, millete değer katmaya çalışıyoruz. Her zaman söylerim. Çanakkale neyse Dumlupınar da odur. Logomuz eşsiz bir logodur. Üniversite olarak bir kahramanlık sembolünü temsil ediyor ve ona duyduğumuz saygıyla çalışıyoruz. Amacımız bize verilen süre içinde en iyi hizmeti yapabilmek. Tarihimiz ve öğrencilerimiz bu yoldaki en büyük gücümüz. YÖKAK Değerlendirme Takımı üyelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.(EFE)