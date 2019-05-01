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Rektör Gören'den TÜLOMSAŞ'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Remzi Gören, Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'yi (TÜLOMSAŞ), ziyaret etti.


TÜLOMSAŞ'taki insan kaynakları yetkinlik çalışmasını yerinde görmek amacıyla yapılan ziyarette Rektör Remzi Gören ve Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara'yı TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı karşıladı.


Hayri Avcı ve Remzi Gören, yaptıkları ikili görüşmede iki kurum arasındaki iş birliğinin olanaklarının arttırılması konusunda fikir birliğine vardılar.


TÜLOMSAŞ Genel Merkezi içindeki atölyeleri ve Türkiye'nin ilk otomobili Devrim Arabası'nı kapsayan gezinin ardından Hayri Kara, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkürlerini sundu.

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