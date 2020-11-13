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Rektör Kavuncu: "Korona'dan hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit kabul edilsin"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof.

Dr. Vural Kavuncu, "Pandemi sürecinde verdikleri sağlık hizmeti esnasında, bu hastalığı kaparak vefat eden sağlık personelinin devlet nezdinde şehit olarak kabul edilmesi temenni ve talebimizdir” dedi.


Orman Genel Müdürlüğü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği kapsamında Koronavirüs salgını dolayısıyla en ön saflarda fedakarca mücadele eden sağlık emekçileri için “Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı” yapıldı.


Milli Ağaçlandırma Günü'nde orman işçileri, sağlık çalışanları ve davetliler; Evliya Çelebi Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yurtlar bölgesinde, büyük bir heyecanla fidanları toprakla buluşturdular.


Rektör Kavuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Buradan bir temennimi dile getirmek isterim. Hayatlarını; başkalarının sağlıklarını kazanmaları uğrunda tehlikeye atan ve pandemi sürecinde verdikleri sağlık hizmeti esnasında, bu hastalığı kaparak vefat eden sağlık personelinin devlet nezdinde şehit olarak kabul edilmesi temenni ve talebimizdir. Hayatlarını bu yolda kaybetmiş olan sağlıkçılarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Hastalarımıza da acil şifalar dileyerek, vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uymaları için ricada bulunuyorum” şeklinde konuştu.

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