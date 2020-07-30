Rektör Kazım Uysal, 1 yıllık görev süresini değerlendirdi

Dr. Kazım Uysal, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Rektör Kazım Uysal'a, rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Kazım Uysal sözlerine,“Yönetime gelişimizin birinci yılında sizlerle belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz basın toplantılarının bir yenisini düzenliyoruz. Geride kalan bir yılda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde pek çok değişim yaşandı. Bunların başında üniversitemizin diğer kuruluşlarla iş birliği projelerindeki büyük artış geliyor” diyerek başladı.

“15 projeye 2 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin, Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında birçok alanda eğitim, araştırma, staj, burs konularında en fazla protokol imzaladığı bir yılı geride bıraktığını belirten Rektör Kazım Uysal, “Üniversitemiz, TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programına kabul edilen 47 üniversite arasında yer alarak ülkemizin sanayi alanında gereksinim duyduğu araştırmacı insan kaynağına katkı sunacak. Bilimsel Araştırma Projeleri alanında iki tanesi öncelikli alan olmak üzere, 15 projeye 2 Milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı. Bu rakam son üç senede desteklenen proje bütçesinden daha fazla. İlklerden devam edecek olursak, yerleşkemizde ilk defa güneş panelleri üzerinden enerji üretimine başlamış bulunuyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından otopark çatısı üzerinde kurulması düşünülen 100 kwp'nın üzerinde güneş enerji santrali projesi 1 Milyon TL bütçenin üzerinde desteklenmesi sağlandı” dedi.

“Kurulan çizgi film atölyesi ile Dumlupınar zaferinin 100. yılına hazırlanıyoruz”

Bunun yanında ilk defa çok donanımlı bir çizgi film atölyesini hayata geçiriyoruz. Çizgi film konusunda dünyanın geldiği nokta ortada. Biz de ülkemizi bu alanda geliştirmek adına ‘motion capture' adı da verilen atölyeyi kurma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu atölye Dumlupınar'ın 100. Yılı için yapılacak çalışmalarda oluşturulacak animasyon için gereksinim duyduğumuz bir atölyeydi. Hem bu atölyeyi hem de Dumlupınar'ın 100. yılı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Bor tabanlı ileri teknoloji seramik uygulama ve araştırma merkezini kurduk”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yapılan başvurunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildiğine vurgu yapan Rektör Uysal, “Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Glütensiz Mutfak projesi dâhil ikisi güdümlü ikisi fizibilite olmak üzere 4 projemiz kabul gördü.Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan Uluslararası Kredi Hareketliliği sonuçlarına göre; Üniversitemiz 230 bin Avro hibe almayı hak etti. Son bir yılda yazılan projelerle bütçemizi yüzde 50'nin üzerinde arttırdık” dedi.

“Uzaktan eğitimdeki başarımızı sürdürüyoruz”

Uzaktan eğitim alanında önemli bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Uysal,” Ancak uzaktan eğitim çalışmalarımız sürüyor. Şu anda 11 bin 984 öğrenci yaz okulunda eğitim almaya devam ediyor. Daha önce de söylemiştim. Öğrenci sayısı az olan üniversitelerde uzaktan eğitimi yürütebilmek daha kolaydır. Biz ise 46 binin üstünde öğrenci ile uzaktan eğitimi iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Kütahya öğrenci şehri. Öğrenci olmaması şehrin ekonomisini olumsuz etkiliyor. Öncelikle eğitimin kalitesi açısından öğrencilerimizin burada olması çok önemli, öte yandan öğrencilerimizin gelişi şehrimizin esnafını da olumlu etkileyecektir. Biz de öğrencilerimizin gelmesini bin canla istiyoruz Ancak istemek başka, gerçekler başka. Öğrencilerimiz de evlerinde sıkıldılar. Onlar da gelmek istediklerini bize e-postalarla iletiyor. Umarız en kısa sürede bir arada oluruz” ifadelerine yer verdi.

“ Yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyoruz”

YÖK'ün yeni akademik yılda uzaktan eğitimin sürmesi için aldığı bir kararının olmadığına değinen Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak şu anki planımızı yüz yüze eğitim üzerine yapıyoruz. Hepimiz salgın sürecinde kararların nasıl alındığını sürecin nasıl bir anda değiştiğini de gördük. Eğer bilim kurulumuz ya da cumhurbaşkanımız uzaktan eğitim yapılması yönünde bir karar açıklarsa biz de bu alana yöneliriz. Ben bunu zayıf bir ihtimal görüyorum ama bu yönde de çalışma yürütüyoruz. Yeni akademik yılda uzaktan eğitimle verilen ders sayısını arttırarak ilerlememiz de bir ihtimal” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin stajları konusunda önemli kararlar aldık”

Öğrencilerimizin stajları konusunda önemli kararları hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Uysal,” 7+1 ve 3+1 biçiminde staj uygulamalarını yaygınlaştırdık. Bunun yanında ben üniversitemizin ortak ders havuzunu da çok önemsiyorum. Farklı fakültelerde ya da bölümlerde okuyan öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir fakülte ya da bölümden ders alabilmesi için ders havuzunu genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

“ Başarının personel memnuniyeti ile geleceğini düşünüyoruz”

Üniversite olarak akademik ve idari personelin çalışmasına, bu çalışmaların değerlendirilmesine, özlük haklarının korunmasına ve nitelikli personel teminine önem verdiklerine vurgu yapan Uysal,” Her kurum personellerinin memnuniyetini önemser. Biz de buna önem veriyoruz. DPÜ'de yüz kızartıcı suçu ve terör örgütleriyle ilişkisi olmayanlara eşit bir yaklaşım sergileniyor. Akademik olarak gerekli koşulları da sağlayan akademisyenlerimiz son bir yılda görevlerinde yükseldiler. Göreve geldiğimizden bu güne kadar muhtelif tarihlerde ilana çıkılmış ve 32 profesör, 30 doçent, 39 doktor öğretim üyesi, 15 araştırma görevlisi ve 25 öğretim görevlisi olmak üzere işlemleri devam edenlerle birlikte toplam 141 akademik atama yapıldı. Şu an profesörlük bekleyip kadro sıkıntısı çeken arkadaşımız kalmadı. Bunu da DPÜ tarihinde ilk kez yakaladık. Yakında açacağımız ilanla doçentlik kadrosu bekleyen arkadaşımız da kalmayacak. Ben bunun da ilk olacağını sanıyorum. Üniversitemizde halen 958 Akademik personel, 598 idari personel, 59 Sözleşmeli personel ve 452 temizlik ve güvenlik personeli görev yapıyor. Ayrıca Üniversitemizde 11 yabancı uyruklu öğretim elemanı görev yapıyor. İçinde mutlu ve özlük haklarıyla ilgili sorunu olmayan personellerin bulunduğu kurumlarda başarının da geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“ Yakında Teknokent'ten buluş ve patent haberleri gelecek”

“Bizim bir kanayan yaramız Teknokent konusu vardı” diye Uysal, “Bu kanayan yaranın sorunu ne Kütahya halkı, ne Kütahyalı sanayici ne de bu üniversitenin akademisyenleriydi. Burada bir yönetim sorunu vardı. Şimdi orayı ayağa kaldırıyor ve gerçek bir Teknokent kimliğine bürünmesini sağlıyoruz. Bir genel müdür değişikliği kararı verdik. Bunu da zorunluluktan yaptık. Bizim için büyük fedakârlıklar yapan Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer hocamız, özveriyle çalışsa da salgınla beraber 65 yaş üstüne gelen kısıtlamalardan o da etkilendi. Şimdi Prof. Dr. Ersan Öz hocamız buradaki çalışmaları sürdürüyor. Kendisi vizyoner bir hocamız. İnşallah en kısa zamanda Dumlupınar Teknokent, ülkemizdeki diğer teknokentlerle arasındaki farkı kapatacak ve sizler de buradan çıkan buluşların, patentlerin haberlerini alacaksınız” ifadelerini kullandı.

açıklamalarının ardından gazetecilerden gelen soruları cevaplayan Uysal,” Geçtiğimiz günlerde Engelli Öğrenci Birimimizin düzenlediği etkinlik için engellilerle ilgili STK'ların tümüne davet gönderdik. Ancak sonradan öğrendim ki STK'lar arasında bir birliktelik sağlanamadı. Biz katılamayanlarla ilgili de yeni bir etkinlik planladık ama sanırım ona da katılım gösterilmedi. Canları sağ olsun. Biz gerek eğitimde gerekse sosyal yaşamda engellilerin yanındayız. Yakında YÖK tarafından da açıklanacak. Şu anda 14 bayrakla Türkiye'nin en erişilebilir üniversitesi unvanını alacağız. Kütahya ülkemizde en yaşanabilir şehirler arasında yer alıyor. Ama Kütahya'ya dokunuşlar yapılması gerektiği de bir gerçek. Bunun için biz yerleşkemizde yaşanabilir alanlar oluşturmaya başlamıştık. Belediye, Valilik ve İl özel idaresi ve Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak projelerimiz vardı. Ama salgınla bunlar da büyük oranda yavaşladı. Bu çalışmaları öğrencilerimizin gözünden bakarak yapmak çok önemli. Sürecin tüm paydaşları olarak öğrencilerimiz geldikten sonra yapılacak bir çalışmayla öğrencilerden gelecek istekler belirlenerek yeni adımlar atmak amacındayız. Bu konuda öğrencilerimizin merak ettiği bir konu da yerleşkemizde Starbucks'ın açılıp açılmadığı konusu. Starbucks bu hafta açıldı. Ben Starbucks'ı açan girişimcileri kutluyorum. Öğrencilerimiz yokken ve önümüzdeki günlerde neler olacağı da belli değilken burayı açmak bir riskti. Ancak Starbucks açıldı. Böylece öğrencilerimizin yerleşkemizde vakit geçirmek için bir nedeni daha oldu” şeklinde konuştu.

“Üniversitenin sanayi kuruluşları ve Kütahya halkı ile kopan bağlantılarını yeniden kurmaya çalışıyoruz”

Üniversitenin sanayi kuruluşları ve Kütahya halkı ile kopan bağlantılarını yeniden kurmaya çalıştıklarını belirten Rektör Uysal,” Bizim Kütahya'da son bir yılda protokol imzalamadığımız kurum kalmadı. Biz üniversitemizi olabildiğince halka açıyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Şu konuyu altını çizerek söylüyorum: Benden randevu isteyip de alamayan hiç kimse olmamıştır. Bunu böyle sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversiteye ilişkin olumsuz algılar varsa bunun da zamanla değişeceğini düşünüyoruz. Son bir yılda yaptığımız görüşmelerde Kütahya'nın sanayi kuruluşlarının temsilcileri bize desteklerini ifade ettiler. Staj ve projeler konusunda bu desteği de alıyoruz. Ancak algılar hemen değişmiyor. Salgın da araya girdi. Ancak salgının sona ermesiyle bu birliktelik daha da kuvvetlenecek” ifadelerine yer verdi.