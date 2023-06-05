Rektör Kazım Uysal: "İnsan sağlığı ve mutluluğu ancak temiz bir çevre ile mümkün"

Kütahya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Biyolojik çeşitliliğin korunması' konulu söyleşiye, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmacı olarak katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, ilk olarak Kütahya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, Çevre Haftası ile alakalı katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, sanayi devrimi sonrası çevrenin daha da kirlendiğini dile getirdi. Uysal, "Önceleri teknoloji bu kadar ilerlemediği için farkında değildik. Sanayi devrimi ile birlikte çevremiz kirlendi. Geldiğimiz noktada ise adeta 'bıçak kemiğe dayandı'. Sadece çevremiz değil, koca denizleri, koca okyanusları kirlettik. Bu döndü dolaşık bize etki etti. Artık denizlerde, okyanuslarda insan yapımı kimyasallarla kirlenmemiş hiç bir yer kalmadı. Buna kutuplar da dahil. Kanser patladı, insan sıkıntısı patladı, depresyon patladı. İnsan sağlığı temiz bir çevre ile mümkün. İnsanın mutluluğu temiz çevre ile mümkün. Artık bu kesin. İçinde yaşadığımız dünyaya sahip çıkmalıyız" dedi.

Müdür Çatladan, söyleşi sonrası Rektör Uysal'a hediye takdim etti.