Rektör Kazım Uysal'ın Altıntaş ziyareti

Dr. Kazım Uysal Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Kavas ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Ahmet Sinanoğulları belediyemizi ziyaret ettiler. Meslek Yüksekokulumuz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Altıntaş ilçemizin bacasız fabrikası olan Meslek Yüksekokulumuz için yapmayı düşündüğümüz çalışmaları konuşma fırsatı bulduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.