İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rektör Şafak Ertan Çomaklı'dan Remzi Gören'e ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Remzi Gören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Çomaklı'da Rektör Gören'e teşekkür ederek iyi dileklerini sundu.


Ziyaretin sonunda Remzi Gören, Çomaklı'ya konuşmacı olarak katılacağı “Kariyerim ve Geleceğim Günleri” etkinliğine sunacağı katkıdan dolayı şükranlarını iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.