Rektör Şafak Ertan Çomaklı'dan Remzi Gören'e ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Rektör Remzi Gören, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Çomaklı'da Rektör Gören'e teşekkür ederek iyi dileklerini sundu.

Ziyaretin sonunda Remzi Gören, Çomaklı'ya konuşmacı olarak katılacağı “Kariyerim ve Geleceğim Günleri” etkinliğine sunacağı katkıdan dolayı şükranlarını iletti.