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Rektör Uysal, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal 112 Acil Çağrı Merkezine ziyarette bulundu.


Dumlupınar Üniversitesinin Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezinde temaslarda bulunan Rektör Kazım Uysal'a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti. Üniversite heyeti burada Merkezin Müdürü Tamer Yiğit tarafından karşılandı. Sohbet şeklinde geçen görüşmede her iki kurum arasında iş birliği konuları görüşüldü.


Görüşmenin ardından Uysal ve Batur, 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışanlarıyla kısa bir süre sohbet etti ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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