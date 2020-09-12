Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı

Dr. Kazım Uysal, Üniversitenin de üyesi olduğu, ADIM Üniversiteleri Birliği'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilen “uzaktan eğitim” konulu istişare toplantısına katıldı.

Dumlupınar Üniversitesini Rektör Kazım Uysal'ın temsil ettiği ve ADIM Üniversitelerinin uzaktan eğitim altyapısının, yatırımlarının, uzaktan eğitim stratejilerinin ele alındığı toplantıda salgın sürecinde uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar, normalleşme süreci ile ilgili yapılabilecekler, öğrencilerin mağdur edilmemesi için atılması gereken adımlar konuşuldu.

“DPÜ ADIM Üniversitelerine 2009'dan beri üye”

2009 yılında aralarında Dumlupınar Üniversitesinin de yer aldığı, hem coğrafi hem de kuruluş tarihi olarak birbirine yakın olan 8 üniversitenin imzaladığı sözleşmeyle oluşturularak ortak sorunlara ortak çözüm bulmak hedefiyle, lisans ve lisansüstü eğitim, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlayan ADIM Üniversiteleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yanı sıra Uşak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin temsilcilerinin katılımıyla karar alıyor.