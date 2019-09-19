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Rektör Uysal, Ankara'da üst düzey kamu kurumlarının yöneticileriyle görüştü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı ile bir araya geldi.


Ankara'da yapılan görüşmelerde Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti.


Beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile buluşan Rektör Kazım Uysal, Ağbal'a Kütahya desenleriyle bezeli kaftan biçimli çini hediye etti.


Ağbal, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Uysal, Gavas ve Batur'a teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.


Rektör Uysal, ikinci ziyaretini Karayolları (TCK) Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı'ya yaptı. Genel Müdürlükte yapılan görüşmede Uysal, Yazıcı'ya Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin logosu bulunan çini tabak hediye etti.


Yazıcı, ziyaretlerinden dolayı Rektöre, Rektör Yardımcısına ve Genel Sekreter Vekiline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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