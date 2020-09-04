Rektör Uysal: ”Azim ve irade sıkıntıları yenerek mutlu sona ulaştırır”

Törende ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, bu yıl farklı bir mezuniyet töreni yaptıklarını söyleyerek,” Gönül böyle olsun istemezdi ama şartlar bizi mecbur etti. Uzaktan ekran karşısında bu anlamlı töreni yapmak zorunda kaldık. İnşallah kısa zamanda normalleşir ekran başındaki törenleri yapmak zorunda kalmayız. Sevgili gençler. İnsan hayatında önemli dönüm noktaları vardır. Bu önemli dönüm noktalarından birisi liseden mezun olduğu ve üniversiteyi kazandığı yıldır. Sizler Kütahya Dumlupınar Üniversitesini tercih etmekle eminim hayatınızda önemli ve anlamlı ve doğru bir yola girdiniz. Kütahya'ya gelmekle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olmakla bahtiyarsınız” dedi.

Öğrencilerin eğitim hayatı içinde pek çok zorluk yaşadığını ifade eden Rektör Uysal, azim ve iradenin bu sıkıntıları yenerek mutlu sona ulaştırdığını kaydetti.

“Bütün saygınlık, bütün servet çalışmaktan geçer”

Uysal,” Hayatta mutlu, huzurlu ve saygın olmak istiyorsanız daima sıkıntıya, zora talip olun. Hiçbir zaman rahata talip olmayın. Bütün saygınlığın bütün servetin çalışmaktan geçtiğini unutmayın. Bütün sefaletin de tembellikten geçtiğini biliyorsunuz. Siz bu noktaya gelmeyi hak ettiniz. Çok çalışarak üzüntüleri sevince, sıkıntıları mutluluğa çevirdiniz. “Bundan sonra üniversitemiz ve Kütahya ile olan bağınızı daha da güçlendireceğinize inanıyorum. Artık sizlerle Dumlupınar ailesi daha da büyüdü daha da güçlendi. Biz üniversitemiz olarak milletimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Üniversitemiz eğitim ve proje açısından iyi yolda. Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir doluluk oranına ulaştık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tercih edilen, özlenen ve gıpta edilen bir üniversite olacak" diye konuştu.