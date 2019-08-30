Rektör Uysal: Çinili Camii'nin güçlendirilmesi taraftarıyım

Dr. Kazım Uysal, Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ni ve Çinili Cami'yi ziyaret etti.

Yapımı Dumlupınar Üniversitesinin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman ve Rektör Kazım Uysal, yapının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müze inşaatındaki incelemelerin ardından Ahmet Yakupoğlu'nun evine gelen Vali Toraman ve Rektör Uysal, Yakupoğlu'na ait eser ve eşyaları inceledikten sonra, evin hemen yakınında bulunan ve Kütahya'nın sembollerinden olan Çinili Cami'ye geçtiler. Vali Toraman ve Rektör Uysal'a burada Belediye Başkanı Alim Işık da eşlik etti. Zemininde yaşanan sorunlar nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Çinili Cami'nin onarımı için konunun uzmanları ve camiye ait vakfın temsilcileriyle ile bir toplantı yapan Toraman, Işık ve Uysal, gelinen aşamada onarımın başlayabilmesi için zemine ilişkin raporlardaki eksikliklerin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardılar.

“Çinili Cami Kütahya'nın en önemli sembollerinden biri”

Yapılan ziyaret ve toplantıların ardından bir açıklama yapan Rektör Kazım Uysal, Çinili Cami'nin Kütahya'nın en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade ederek, "Ahmet Yakupoğlu'nun şehrimize kazandırdığı bu eseri gelecek nesillere aktarmak, bizim en önemli görevlerimizdendir. Bilindiği üzere, caminin üzerinde bulunduğu bu arazi, Ahmet Yakupoğlu'nun evi ve yapımı devam eden müze ile birlikte Üniversitemize ait. Yaptığımız toplantıya Valimizin ve Belediye Başkanımızın da katılımı bu konudaki hassasiyetimizin ne düzeyde olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Kendilerinin katılımından da memnuniyet duyduğumu ayrıca ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

“Çinili Cami'nin güçlendirilmesi taraftarıyım”

Yapıyla ilgili raporları incelediğini belirten Uysal, "Zeminle ilgili olarak çeşitli sonuçlar sıralanmışsa da, bu sonuçların nedenlerine ilişkin bazı eksikleri belirledik. Caminin geleceğine ilişkin bir karar almadan önce, bu eksiklerin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, ben Çinili Cami'yi yıkıp yeniden yapmaktan çok, caminin güçlendirilmesi ve olduğu haliyle kalıcılığının sağlanması taraftarıyım. Bununla ilgili yeni raporlar elimize ulaştığında Valimiz ve Belediye Başkanımızın da değerli görüşleriyle birlikte, 'Kütahya' denince akla gelen ilk eserlerden biri olan bu yapıyı, yeni nesillere aktarmak için çalışmalara başlayacağız" dedi. (EFE-)