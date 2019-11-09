Rektör Uysal, DPÜ Birim Kalite Sorumluları ile bir araya geldi

Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik Üniversitenin Dekan ve Müdürlerinden oluşan Birim Kalite Komisyonları sorumluları ile bir araya geldi.

Üniversitenin Senato Odasında gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Rektör Kazım Uysal, birimlerin kalite yönetim sürecine dahil edilmesinin öneminden bahsetti.

Uysal, “Birimlerin, kalite yönetim sisteminin önemini anlamaları, faaliyetlerini planlamaları, paydaşlarını sürece dahil etmeleri ve faaliyetler sonrası oluşan verileri güncel tutmaları üniversitenin Türkiye ve dünya sıralamalarını etkilemektedir. Bu nedenle, Kalite Komisyonunca belirlenen hususlarda birimlerimizin de eş zamanlı olarak çalışmasını sağlayarak bir hedef birliği oluşturmaya çalışacağız. Bizler ancak beraberlik içinde ve bir bütün olarak çalışırsak sonuç elde edebiliriz. Çünkü yönetim, süreçleri hep birlikte yürütmeyi gerektirir” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde Üniversitenin kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin mevcut durumunu ve Türkiye ve dünya sıralamaları içindeki yerini gösteren bir sunum yaptı. Sunumda ayrıca Birim Kalite Komisyonu sorumlularının görev ve sorumlulukları ile bir yıllık çalışma planından söz edildi.

Toplantının son bölümünde birim yöneticileri, kalite süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini belirttikten sonra, toplantı geleceğe ilişkin dileklerle sona erdi.