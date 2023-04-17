Rektör Uysal: “DPÜ'de kadro bekleyen akademisyen sayısı hiç bu kadar az olmadı”

Üniversitenin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, DPÜ'de akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için gerçekleştirilen etkinliklerin altıncı gününde ilk tören İslami İlimler Fakültesinde (DPÜ İİF) yapıldı.

DPÜ'deki Akademik Teşvik Ödülleri törenleri bu kez üç ayrı akademik birimde gerçekleşti. İİF Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende ilk sözü alan Dekan Prof. Dr. Ali Çelik, akademik teşvik alan ve akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.

Törenlerde yaptığı konuşmada DPÜ'de kadro bekleyen akademisyen sayısının hiç bu kadar az olmadığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Geleneksel Akademik Teşvik Törenlerimizin bir yenisi için İslami İlimler Fakültemizde bir araya geldik. Görüyoruz ki, üniversitemiz günden güne daha ileriye gidiyor. Akademisyen sayımız her geçen yıl artıyor. DPÜ tarihinde kadro bekleyen sayısının bu kadar az olduğu bir dönem olmadı. Kadrosunu hak ettikten kısa süre sonra alacağını bile akademisyen artık rektörlüğe gelmekle zaman harcamıyor; İşine odaklanıyor. Ben bununla iftihar ediyorum. Sadece akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız değil, aynı zamanda akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim görevlilerimizin başarı puanı ortalaması kayda değer düzeyde artış gösterdi. BAP'a verdiğimiz destekler de gün geçtikçe artıyor. Kapanma yolunda olan Kütahya Tasarım Teknokent'te ciddi bir ivme yakaladık. Orayı da çok önemsiyoruz. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan, akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İki Meslek Yüksekokulunda ortak tören”

Törenlerin ikinci bölümünde Kütahya Teknik Bilimler MYO'ya geçen üniversite yönetimi burada Kütahya Teknik Bilimler MYO ile Kütahya Sosyal Bilimler MYO'nun ortak törenine katıldı. KTBMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem ile KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara akademik teşvik ve akademik yükseltmeye hak kazanan akademisyenleri kutladı.

"Eğitimin en iyi modeli öğrencilerimizi sahaya göndermek"

Törende yaptığı konuşmada eğitimin en iyi modelinin öğrencileri sahaya göndermek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazım Uysal, “ DPÜ geçen sene yurt dışına en çok akademisyen gönderen ve yurt dışından en çok akademisyeni ağırlayan üniversitelerden biri oldu. Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin sayısını 4 yılda 4'ten 23'e çıkardık. DPÜ ULMER bu anlamda çok iyi çalışıyor. Fen Edebiyat Fakültemiz içinde de bu sürece katkı sunan hocalarım var. Onları da kutluyorum. Bu fakültenin öne çıktığı bir başka konu Teknofest. Geçen sene 33 takımdık, bu sene 50 takıma çıkardık. Şimdiden finale kalan takım sayımız beşe ulaştı ve elemeler devam ediyor. Takım başına 100 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bazı takımlarımız özel durumlarından dolayı daha çok destek de alabiliyorlar. Eğitimin en iyi modelinin öğrencilerimizi sahaya göndermek, onları yarışmalara hazırlamak olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Gün içinde düzenlenen iki ayrı törende İslami İlimler Fakültesinden 19, KTBMYO'dan 2 ve KSBMYO'dan da 14 akademisyene akademik teşvik başvurularında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi sunuldu.