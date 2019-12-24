Rektör Uysal, ‘Düğünümüz var Kütahya' tiyatro ekibini kabul etti

Dr. Kazım Uysal, “Düğünümüz var Kütahya” tiyatro ekibini ağırladı.

Rektör Kazım Uysal, Eğitim Fakültesinin yönetimi ve önceki hafta Kütahyalı sanatseverleri sahneledikleri Düğünümüz Var Kütahya tiyatro oyunuyla güldüren Eğitim Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Fakülte Sekreteri İbrahim Gürer ve öğrenciler katıldı.

Sohbet şekilde geçen görüşmede Rektör Uysal, fakülte yönetimini ve öğrencileri sahneledikleri tiyatro oyunundan dolayı tebrik etti ve yeni tiyatro oyunlarını beklediklerini ifade etti. Öğrenciler de Rektöre oyun hakkında görüşlerini sordular.