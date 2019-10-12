İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Uysal, Eskişehir'deki üniversiteleri ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik üniversitelerini ziyaret etti.


Rektör Uysal, Eskişehir temaslarına Anadolu Üniversitesine Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret ederek başladı. Rektörlük Ofisi'nde karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyarette Rektör Kazım Uysal, Rektör Çomaklı'ya minyatür bir tablo hediye etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı da Rektör Uysal'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Uysal, ikinci ziyaretinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Doğeroğlu ile bir araya geldi.


Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda iki rektör de üniversiteleri arasındaki iş birliği olanaklarını görüştü ve üniversitelerinde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.


Ziyaretin sonunda Uysal, Rektör Döğeroğlu'na minyatür tablo hediye etti. Doğeroğlu hediyeden ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uysal'a teşekkür etti.


Rektör Kazım Uysal, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ile bir araya geldi. Görüşmede iki üniversite arasında iş birliği yapılabilecek konular görüşüldü.


Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Uysal, Prof. Dr. Şenocak'a minyatür bir tablo ve Kütahya desenleriyle bezeli fincan takımı sundu. Şenocak, ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.