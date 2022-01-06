Rektör Uysal, GreenMetric Çalışma Grubunu kabul etti

Dr. Kazım Uysal, UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Derecelendirmesi 2021 yılı çalışmaları ile ilgili olarak DPÜ Kalite Koordinatörlüğü GreenMetric çalışma grubunu makamında ağırladı.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Derecelendirmesinde 2021 yılında 457. sıraya yükselen Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sürdürülebilirlik çalışmalarındaki başarısının göstergesi olan UI GreenMetric Sertifikası ziyaret sırasında Rektör Kazım Uysal'a sunuldu.

Rektör Kazım Uysal, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalitenin iyileştirilmesi temel felsefesi doğrultusunda DPÜ'de sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğun bir mesai harcandığını belirtti.

Rektör Uysal, DPÜ bünyesinde yapılan bu çalışmaların belgelendirilmesi ve üniversitenin dünya çapında bilinilirliğinin arttırılmasında DPÜ Kalite Koordinatörlüğü biriminin sistemli ve uyumlu çalışmasının önemli bir yeri olduğunu ifade ederek başta Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın olmak üzere, Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Filiz Yüksel ve Arş. Gör. Dr. Mürsel Güler, Arş. Gör. Dr. Işık Altunal, Öğr. Gör. Ali Kosat, Nevin Kalfa, Gönül Baş ve Fikret Diktaş'tan oluşan Kalite Koordinatörlüğünün personellerini tebrik etti.

Kalite Koordinatörlüğünden sorumlu Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur yaptığı açıklamada, disiplinli ve yoğun mesai saatleri harcayarak yaptıkları çalışmalar sonucu Dumlupınar Üniversitesinin dünya çapında tanınmasındaki katkılardan dolayı Kalite Koodinatörlüğü birimini tebrik ederek, DPÜ bünyesinde yapılan çalışmaların devam ettiğini ve bu çalışmaların belgelendirilmesi ile gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar elde edileceğine inandığını belirtti.