Rektör Uysal: "İki kurumun iş birliği ilimize değer katacak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, DPÜSEM ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğretmenler için ortak sertifika programları düzenlenmesi için imzalanan iş birliği protokolünün Kütahya'ya değer katacağını belirtti.

Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜSEM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler için ortak sertifika programları düzenlenmesi için iş birliği imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlker Vural katıldı.

İmzalanan protokol ile DPÜSEM tarafından Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenlere yönelik ortak olarak sertifika programları düzenlenecek. Kişisel ve mesleki gelişime yönelik olan eğitimler DPÜSEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendi. Ayrıca protokol kapsamında bazı eğitimlerin talepler doğrultusunda canlı ve çevrim içi olarak da planlanması uygun bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, imza töreninde yaptığı açıklamada, iki kurumun da imza attığı protokol ile kurumlar arası iletişim ve gelişimin önünün açıldığını bu ve benzeri ortaklıkların Kütahya'ya değer katacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise yapılan iş birliğinin Kütahya'da görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerle öğretmenlere artı bir değer katacağını düşündüğünü ifade etti.