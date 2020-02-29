Rektör Uysal: "Mevlana gibi olabilsek, ne güzel olur"

Dr. Kazım Uysal, “Ülkemizin, alemi İslam'ın, tüm insanların Hz. Mevlana'nın tavsiyelerine ve öğütlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi'nin Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda düzenlenen Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un konuşmacı olarak katıldığı “Hz. Mevlana'yı Bugün Yeniden Anlamaya Çalışmak” etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreter Yardımcısı Miktat Bektaş, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, "Hz. Mevlana, 'Herkes beni kendi zannınca anladı' demektedir. Benimkisi de bir zandan ibarettir. Onun hakikati ancak kendisine açıktır. Böyle bir ulu insanı anlamak ve onu bugün adına tekrar hatırlamak ve hatırlatmak benim kârım değildir. Ben Hz. Mevlana'nın hayatından, eserlerinden, düşüncesinin derinliklerinden, tefekküründen, anlam ve mana dünyasından bahsetmeyeceğim. Buna gücüm yetmez. Onun bugün adına nasıl anlaşıldığı ve nasıl anlaşılması gerektiğini gündeme almak gerekir. Düşünülebilir ki mesnevi sadece Mevlevi dergahlarında okunmuştur. Mesnevi sadece Mevlevi dergahlarında okutulmamıştır. Mesnevi ayrıca en çok sayıda başka dillere tercüme edilmiş kitaplar arasındadır. Fransa, İngiltere ve pek çok ülkede mesnevinin tercümelerini okuyoruz" dedi.

Gürsoy, “ Biliyorum ki burada felsefeye tasavvufi alana ilgi duyan kişiler var. Muhakkak ki insanı insana kazandırmak anlamında bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Çok önemli bir problemimiz var. Bu ötekileşme ve ötekileştirme problemidir. Ötekileştiren insan aynı zamanda kendisiyle iç ahengini oluşturmamış insandır. Ötekileştirme, ötekileştiren kişi için de problemdir” ifadelerine yer verdi.

“İnsanı insan yapan insani değerlerdir”

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bu sıkıntılardan bu milleti bir an önce kurtarsın, sabır versin. Hz. Mevlana neden çok şefkatli, neden çok merhametli, diye aklıma geldi. Baktığımız zaman Rabbimizin bizi çok sevdiğini anlıyoruz. Ben kendimi Hz. Mevlana yerine koydum. Baktım ki koca güneş benim için doğdu battı. Beni yaratanın beni çok sevdiğini anladım. Üzerinde yaşadığım dünya benim için döndü durdu, bahar geldi, yaz geldi, mevsim geldi. Beni yaratanın beni çok sevdiğini anladım. Baktım ihtiyaçlarım var, taştan, topraktan, odunlardan ihtiyaçlarım gönderiliyor. Beni yaratanın beni çok sevdiğini anladım. Ben isyan ettim ama o beni hep sevdi. Beni sevdiğini tüm mahlûkatı etrafıma toplayarak gösterdi. Bu kainat sofrası bizim önümüze serilmiş. Rabbim beni seviyor, benim de rabbimi sevmem lazım, rabbim beni sevdiği gibi tüm mahlûkatı seviyor, o halde ben de tüm mahlûkatı sevmem lazım. Mevlana insana insan olmayı öğretti. Mahlûkatın en üstünde olduğumuzu öğretti. İnsanı insan yapan insani değerlerdir. Biz hiçbir mahlûktan yaratılış bakımından üstün değiliz. Ülkemizin, tüm alemi İslam'ın, tüm insanların Hz. Mevlana'nın tavsiyelerine ve öğütlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Uysal, Gürsoy'a Hz. Mevlana'nın tavsiyelerini ve öğütlerini paylaştığı ve Mevlana'yı hatırlattığı için teşekkür etti ve hediyelerini sundu.