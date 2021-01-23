Rektör Uysal: "Sahtekarlık üzerine kariyer inşa edilemez"

Dr. Kazım Uysal, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına destek verdiklerini açıkladı.

Rektör Kazım Uysal, emek ve alın terinin kutsal olduğunu, ona sahip çıkmanın her vicdanlı ve inançlı bireyin görevi olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında, “Son aylarda hırsızlığın ve dolandırıcılığın bilim ile aynı cümle içerisinde yer aldığını üzülerek görmekteyiz. Bilim, toplumların gelişmesi ve ilerlemesinin temeli olup bu alanı kirleten, emeğin kutsallığını hiçe sayan kendilerini danışmanlık/tez yazım ofisi olarak adlandıran ve bu kişilere ücret karşılığı tez veya ödev hazırlatan emek hırsızları ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine zarar vermektedirler. Emek sarf etmeden bilim insanı olabileceğine inanarak kendini kandıran vicdan ve inanç yoksunu bireylerin başta kendileri olmak üzere ülkelerine ve onlara inanan kimselere ihanet ettiği açıkça ortadadır. Dolandırıcılar ve sahtekarların yardımıyla en ufak çaba göstermeden elde edilen sahte başarıların utançları bu kişilerin peşini bırakmayacaktır. Bu bilim sahtekarı insanların bilime en ufak katkısının olamayacağı gayet açıktır. Tek gayesi bilime katkı sağlamak olan ve bu amaçla ülkesi için gecesini gündüzüne katan akademisyen ve öğrencilerin emeklerinin çalınması ne şekilde olursa olsun hangi şekle bürünürse bürünsün asla kabul edilemez. Akademinin ve toplumun vicdanını oldukça rahatsız eden bu konuda, bilime adanmış hayatların emeklerine sahip çıkma amacıyla YÖK duruma kayıtsız kalmayıp para karşılığı tez ve ödev hazırlayan, hazırlatan, online sistemler üzerinden kopya girişiminde bulunanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, suça ortak olan, üniversiteleri dolandırmaya çalışan tüm kişi ve kurumlara kamu davası açılmasını talep etmiştir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda emeğin, alın terinin ve çabanın en ufak zerresinin heba edilmemesi gayesiyle çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğimizi ve YÖK'ün almış olduğu kararın destekçisi ve takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verdi.