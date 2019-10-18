Rektör Uysal, Sakarya'da çeşitli kurumlarla iş birliği olanaklarını görüştü

Dr. Kazım Uysal, yurt dışı kaynaklı öğrenci sayılarını arttırabilmek, kültür ve sanat yoluyla Türk Kültürünü diğer ülkelere aktarabilmek amacıyla Sakarya Valiliği, Sakarya Üniversitesi ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Rektör Kazım Uysal, ilk ziyaretini Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğine yaptı. Birliğin kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci ve Danışma Kurulu Üyesi Yusuf Söğütdelen ile bir araya gelen Uysal'a Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin ve Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti. İkili iş birliği olanaklarının görüşüldüğü ziyarette, Dr. Demirci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile özellikle yurt dışında ülke tanıtımı kapsamında açılan fuarlarda stant yeri verilebileceğini, iş birliği yapma konusundaki istekli olduklarını belirtti.

“Dumlupınar Üniversitesi hem tarihi, hem kültürel, hem de akademik açıdan çok önemli”

Kütahya'nın kadim bir şehir, Dumlupınar Üniversitesinin de hem tarihi hem kültürel hem de akademik açıdan çok önemli bir üniversite olduğundan bahseden Yusuf Söğütdelen, yeni dönemde Üniversiteye, gerçekleştirecekleri yurt dışı fuar ve tanıtımlarında yer vereceklerini ve bu iş birliğini sık bir şekilde devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Rektör Uysal ve beraberindeki heyet, daha sonra 2016-2018 yıllarında Kütahya Valiliği görevini yürüten Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, Kütahya ve Üniversite hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Uysal ve beraberindeki heyet, günün üçüncü ziyareti için Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile bir araya geldi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Hatem Akbulut de yer aldılar. Üniversitelerin tematik üniversiteler olması, kültür ve sanat konularında iş birliği yapma niyetlerinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.