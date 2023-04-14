Rektör Uysal: "Teknofest'te takım sayısını 50'ye çıkardık"

Dr. Kazım Uysal, Teknofest'e geçen yıl 33, bu sene 50 takıma çıkardıklarını belirtti.

Üniversitenin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için gerçekleştirilen etkinliklerin dördüncü gününde Mühendislik Fakültesi için tören düzenlendi.

Törenlerde ilk sözü alan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, akademik teşvik alan ve akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.

Prof. Dr. Cengiz Karagüzel,” Mühendislik fakültesi olarak geçtiğimiz yıl içinde 101 adet uluslararası dergilerde yayınlanmış makale, 35 adet ulusal dergilerde yayınlanmış makale, 66 adet ulusal- uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildiri ile 2,5 milyon bütçeli ulusal kaynaklardan, 411 bin avro bütçeli uluslararası kaynaklardan desteklenen proje üretmiş bulunmaktayız. Arkamdaki panolarda üniversitemizin WoS indeks sıralamasına doğrudan katkı yapan bölümler bazında ürettiğimiz makale ve projeleri takip edebilirsiniz. Geçen yıla göre karşılaştırma yaptığımızda ulusal ve uluslararası makale sayımızın yüzde 20 oranında arttığını, ulusal - uluslararası bildiri sayımızın sabit seyrettiğini, proje bütçemizin ise yüzde 40 oranında arttığını belirtmek istiyorum” dedi.

“Akademisyen sayımızın yanında başarı puanı ortalamamız artıyor”

Törenlerde yaptığı konuşmada akademisyen sayısının yanında başarı puanı ortalamasının arttığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Geleneksel Akademik Teşvik Törenlerimizin bir yenisi için Mühendislik Fakültemizde bir araya geldik. Bu törenlerde arkadaşlarımızın ve çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki, üniversitemiz günden güne daha ileriye gidiyor. Akademisyen sayımız her geçen yıl artıyor. DPÜ tarihinde kadro bekleyen sayısının bu kadar az olduğu bir dönem olmadı. Kadrosunu hak ettikten kısa süre sonra alacağını bile akademisyen artık rektörlüğe gelmekle zaman harcamıyor; İşine odaklanıyor. Ben bununla iftihar ediyorum. Sadece akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız değil, aynı zamanda akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim görevlilerimizin başarı puanı ortalaması kayda değer düzeyde artış gösterdi. BAP'a verdiğimiz destekler de gün geçtikçe artıyor. Kapanma yolunda olan Kütahya Tasarım Teknokent'te ciddi bir ivme yakaladık. Orayı da çok önemsiyoruz” dedi.

"Bu yıl Teknofest'te geçen yıldan daha iddialıyız"

Bu yıl Teknofest'te geçen yıldan daha iddialı olduklarını söyleyen Rektör Uysal,” DPÜ geçen sene yurt dışına en çok akademisyen gönderen ve yurt dışından en çok akademisyeni ağırlayan üniversitelerden biri oldu. Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin sayısını 4 yılda 4'ten 23'e çıkardık. DPÜ ULMER bu anlamda çok iyi çalışıyor. Mühendislik Fakültemiz içinde de bu sürece katkı sunan hocalarım var. Onları da kutluyorum. Bu fakültenin öne çıktığı bir başka konu Teknofest. Geçen sene 33 takımdık, bu sene 50 takıma çıkardık. Şimdiden finale kalan takım sayımız beşe ulaştı ve elemeler devam ediyor. Takım başına 100 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bazı takımlarımız özel durumlarından dolayı daha çok destek de alabiliyorlar. Teknofest'te elde ettiğimiz başarıda bu fakültede görev yapan akademisyenlerimizin çok ciddi payı var. Eğitimin en iyi modeli öğrencilerimizi sahaya atmak, yarışmalara hazırlamak olduğunu düşünüyorum. Biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan, akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başarılı akademisyenlere Teşekkür Belgesi”

Mühendislik Fakültesinden 37 akademisyene akademik teşvik başvurularında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi sunuldu.

Tören, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu projelerine başvuruları olumlu sonuçlanan akademisyenlere teşekkür belgelerinin, emekliliği nedeniyle fakültesinden ayrılan Prof. Dr. Mehmet Ali Ebeoğlu'na da teşekkür plaketinin sunulmasının ardından sona erdi.