Rektör Uysal: “Temel önceliğimiz öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak”

Dr. Kazım Uysal, yeni akademik yılda öğrencilerin ve toplumun sağlığını korumak temel öncelikleri olacağını ifade etti.

Yeni akademik yılını değerlendiren Prof. Dr. Kazım Uysal, “2021-22 Akademik Yılı'na heyecanlı başladık. Öğrencilerimizi çok özlemiştik. Onlarla yeniden aynı ortamda olmak bizleri çok mutlu ediyor. Yeni akademik yılda öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak temel önceliğimiz olacak. Bu amaç yolundaki en büyük yardımcımız ise aşılar. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği ile öğrenci ve personellerimiz randevusuz olarak Bedesten 'deki Mediko Sosyal Merkezi'nde aşılarını olabiliyorlar. Buradan öğrenci ve personelimize aşılarını yaptırmaya ve toplum sağlığını koruma yolundaki mücadelemize katılmaya davet ediyorum. Yeni akademik yılda tüm öğrenci ve personellerimize de sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.