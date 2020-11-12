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Rektör Uysal, TÖMER öğrencileriyle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katıldı.


Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Kazım Uysal'ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ile akademik ve idari personel katılım sağladı.


Samimi bir ortamda geçekleşen etkinlikte öğrencilere dürüm ve ayran ikram edildi. Etkinlik boyunca öğrencilerle sohbet eden Rektör Uysal, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Buluşma, bu tür etkinliklerin devam etmesi dilekleriyle sona erdi.

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