Rektör Uysal: "Türkiye'nin 'En Çok Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip eğitim kurumuyuz"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nda konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye'nin 'En Çok 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip eğitim kurumu olduklarına vurgu yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu (TEBP) temsilciler kurulu toplantısı, Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının Tavşanlı Göbel'de yapılan açılış etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve platformun temsilcileri ile katıldı.

“Engelli vatandaşlarımızın yanındayız”

Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Kazım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Türkiye'de En Çok Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip eğitim kurumuyuz. Engelli vatandaşlarımızın eğitim haklarının önündeki fiziki engelleri kaldırmaya devem ettiğimiz gibi, onlara bilişim alanında da erişilebilir ortamlar sunma konusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, ‘Engelsiz Bilişim' çalışmalarını önemsediklerini ifade ederek, “Buraya sizlere verdiğimiz desteği göstermek ve birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için geldik. 10-12 Eylül 2020 tarihlerinde Manisa'da ev sahipliği yapacağımız BİLTEVT2020: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 kongresinde sizleri aramızda görmek bizi mutlu edecektir” dedi.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Engelli Öğrenci Biriminde düzenlenen ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç ile farklı illerden gelen 18 temsilcisinin katıldığı toplantıda ise engelsiz bilişim çalışmalarının mevcut durumu ve bundan sonra neler yapılabileceği tartışıldı.

Toplantının ardından konuklara Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Engelsiz Öğrenci Birimi gezdirilerek çalışmalar hakkında bilgi verildi.