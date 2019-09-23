Rektör Uysal, Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret etti

Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, 'Lisansüstü Çalışmalar ve Mevlana Değişim' programı kapsamında, iş birlikleri oluşturulması amacıyla Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Ürdün Üniversitesi'nde gerçekleşen görüşmede, Genel Sekreter ve Lisansüstü Çalışmalar Fakültesi Dekanı Genel Sekreter Dr. Muhammed Al-Shraideh, Şeriat Fakültesi Dekanı Dr. Adnan Al-Assaf, Uluslararası İlişkiler Birimi Yöneticisi Dr. Hadeel Yasin ve Bilgi ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Magda Omar'ın ile bir araya gelen Rektör Uysal'a, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık ve Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıfat Mikati eşlik etti.

Ziyarette Dumlupınar Üniversitesi ile Ürdün Üniversitesi arasında lisansüstü çalışmalar ve 'Mevlana Değişim' programı alanında iş birliği sağlanabilmesi için izlenmesi gereken yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca her iki üniversite ile Trablus Üniversitesinin üçlü iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Shraideh, ülkenin en eski ve en büyük üniversitesi olan Ürdün Üniversitesi'nin Avrupa üniversiteleriyle birlikte bir dizi ortak program ile e-öğrenme ve uzaktan eğitim konularında iş birliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ürdün Üniversitesi heyeti, öğrencilerinin gereksinimlerine bağlı kalarak, olası tüm uluslararası iş birliklerine açık olduklarını ifade ettiler.

Rektör Uysal, 27 yıllık Dumlupınar Üniversitesi'nin, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 56 üniversiteyle uluslararası ilişkileri olduğunu ve uluslararasılaşma hedefi kapsamında yeni iş birlikleri kurmanın üniversitelerinin temel amaçlarından biri olduğunu söyledi.