Rektör Uysal,” Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin sayısını 23'e çıkardık”

Dr. Kazım Uysal, yurt dışında anlaşmalı oldukları ülkelerin sayısını 4 yılda 4'ten 23'e çıkardıklarını ifade etti.

DPÜ'ün Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için gerçekleştirilen etkinliklerin beşinci gününde Fen Edebiyat Fakültesi için tören düzenlendi.

Törenlerde ilk sözü alan DPÜ FEF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, akademik teşvik alan ve akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.

“Hakkını alan akademisyen işine odaklanıyor”

Törende yaptığı konuşmada hakkını alan akademisyenlerin işine odaklandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Geleneksel Akademik Teşvik Törenlerimizin bir yenisi için Fen Edebiyat Fakültemizde bir araya geldik. Bu törenlerde arkadaşlarımızın ve çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki, üniversitemiz günden güne daha ileriye gidiyor. Akademisyen sayımız her geçen yıl artıyor. DPÜ tarihinde kadro bekleyen sayısının bu kadar az olduğu bir dönem olmadı. Kadrosunu hak ettikten kısa süre sonra alacağını bile akademisyen artık rektörlüğe gelmekle zaman harcamıyor; İşine odaklanıyor. Ben bununla iftihar ediyorum. Sadece akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız değil, aynı zamanda akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim görevlilerimizin başarı puanı ortalaması kayda değer düzeyde artış gösterdi. BAP'a verdiğimiz destekler de gün geçtikçe artıyor. Kapanma yolunda olan Kütahya Tasarım Teknokent'te ciddi bir ivme yakaladık. Orayı da çok önemsiyoruz” dedi.

“Teknofest takımlarımıza en az 100 bin TL destek veriyoruz"

Teknofest takımlarına en az 100 bin TL destek verdiklerine dikkat çeken Rektör Uysal,” DPÜ geçen sene yurt dışına en çok akademisyen gönderen ve yurt dışından en çok akademisyeni ağırlayan üniversitelerden biri oldu. Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin sayısını 4 yılda 4'ten 23'e çıkardık. DPÜ ULMER bu anlamda çok iyi çalışıyor. Fen Edebiyat Fakültemiz içinde de bu sürece katkı sunan hocalarım var. Onları da kutluyorum. Bu fakültenin öne çıktığı bir başka konu Teknofest. Geçen sene 33 takımdık, bu sene 50 takıma çıkardık. Şimdiden finale kalan takım sayımız 5'e ulaştı ve elemeler devam ediyor. Takım başına 100 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bazı takımlarımız özel durumlarından dolayı daha çok destek de alabiliyorlar. Teknofest'te elde ettiğimiz başarıda bu fakültede görev yapan akademisyenlerimizin çok ciddi payı var. Eğitimin en iyi modeli öğrencilerimizi sahaya atmak, yarışmalara hazırlamak olduğunu düşünüyorum. Biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan, akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesinden 50 akademisyene akademik teşvik başvurularında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi verildi.

Tören, emekliliği nedeniyle fakülteden ayrılan Prof. Dr. Nejat Bilgen ve Prof. Dr. Bilal Aktan'a teşekkür plaketinin sunulmasının ardından sona erdi.