Rektör Uysal'a nezaket ziyaretleri

Dr. Kazım Uysal, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan kişi ve kurum temsilcilerini ağırladı.

Rektör Uysal, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kütahya Teknik Bilimler MYO, Tavşanlı MYO yöneticilerini, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin,'i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İçlem Er'i, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Ulaş Atasoy'u ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğretim üyesi Öğretim Görevlisi Bülent Gül'ü de makamında kabul etti.

Rektör, ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Hıdır Yıldırım, Düzgören Vakfı üyeleri, Kart 43 Genel Müdürü Hilmi Bircan, Kılıçarslan Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Çavdar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Anadolu İlim ve Araştırma Vakfı üyeleri, Kütahyalı muhtarlar ile birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ, Kütahya Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mustafa Nazlıpınar, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gülpınar ve Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkanı Nazif Karaçoban başkanlıklarındaki heyetler ile de bir araya geldi.

Rektör Uysal, görüşmelerde, kurumlar ile üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca kendisine yönelik “hayırlı olsun” dileklerine karşılık teşekkürlerini sundu. -EFE)