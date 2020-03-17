Rektör Uysal'a nezaket ziyaretleri

Dr. Kazım Uysal, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ve Pazarlar Meslek Yüksekokulundan Öğretim Üyelerinin de bulunduğu görüşmenin sonunda, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık ve Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner, Rektör Kazım Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Demirci, Özçalık, Sayıner ve öğretim üyelerine teşekkür etti.