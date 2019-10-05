Rektör Uysal'dan Gediz'e fakülte müjdesi

Dr. Kazım Uysal, Gediz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin açılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Gediz Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Bilimleri MYO öğrencileri ile bu yıl ikincisini düzenlenen “Sizinleyiz” kahvaltısına katılan Rektör Kazım Uysal, Gediz'e Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi açılması için çalışmalar yürütüldüğünü ve fakültenin Sosyal Hizmet ve Sağlık Yönetimi adlı iki bölümden oluşmasını tasarladıklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500 öğrencinin katıldığı ve MYO binası önünde düzenlenen kahvaltı etkinliğine, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, protokol üyeleri akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Gençlerimiz ülkemizin teminatı. Onlar, bu ülkenin geleceğini aydınlatacak bireylerdir. Hükümetimiz gençlere verdiği önemi her hareketi ve kararı ile gösteriyor. Bundan sonra da gençlerimizin geleceklerinin daha aydınlık olabilmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Gediz'e Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi açılacağının müjdesini veren Rektör Kazım Uysal'a teşekkür eden Tan, "İlçemiz Gediz'e 4 yıllık fakülte kazandırılması için uzun zamandır çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte el ele, kol kola, omuz omuza çalışarak Gediz Meslek Yüksekokulu'nun gelişmesi ve ilerlemesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, etkinliğe sponsorluk yaparak maddi ve manevi desteklerini sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrencilerin gönüllü tanıtım elçisi olduğunu belirten Öztürk, “Gerek kamu olanaklarının gerekse sivil toplum örgütlerinin tüm olanaklarını öğrencilerimizin hizmetine sunmaları gerekmektedir. Burası sizin eviniz ve siz ailenizden kopmadınız” diyerek, 'Sizinleyiz' mesajını verdi.