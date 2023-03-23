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Rektör Uysal'dan Hisarcık MYO'ya destek sözü

Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın aralarında bulunduğu Hisarcık heyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal’ı ziyaret etti.

Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın aralarında bulunduğu Hisarcık heyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'ı ziyaret etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Kaymakamımız İsmail Tosun, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Burak Kavaslar, AK Parti İlçe Başkanımız Ahmet Çümen ile birlikte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Kazım Uysal ve Rektör yardımcılarımızı ziyaret ettik. Rektör Kazım Uysal'a Meslek Yüksekokulumuz ile ilgili taleplerimizi ileterek, ilçemiz üzerine istişarelerde bulunduk. Rektörümüzden okulumuza gereken her türlü desteği vereceğinin sözünü aldık. Göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı Rektörümüze ilçem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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