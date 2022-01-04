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Rektör Uysal'dan öğrencilere çorba ikramı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde devam eden yarıyıl içi sınavlarına hazırlanan öğrencilere Rektör Prof.

Dr. Kazım Uysal tarafından çorba ikram edildi.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesinde devam eden yarıyıl içi sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Eyyüp Bilen, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin'in çorba ikramıyla çalışmalarına kısa bir mola verdiler.


Öğrenciler yapılan ikramdan dolayı Rektöre, Rektör Yardımcısına, Genel Sekreter Vekiline ve Daire Başkanlarına teşekkür ettiler.

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