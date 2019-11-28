Rektör Uysal'dan ROKETSAN'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Ankara'da Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye (ROKETSAN) ziyarette bulundu.

ROKETSAN'ın Ankara'daki genel merkezinde Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Göçmez ve Harp Başlığı ve Piroteknik Sistemler Direktörü Dr. Bekir Narin tarafından karşılanan Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez eşlik etti.

Görüşmede iki kurum arasında iş birliği ve hayata geçirilebilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda Kazım Uysal, Ahmet Göçmez'e minyatür bir tablo sundu. Göçmez ve Narin de ziyaretlerinden dolayı Rektör ve Rektör Yardımcısına teşekkür etti.