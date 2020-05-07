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Rektör Uysal'dan TÖMER öğrencilerine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, üniversitede öğrenim gören ve Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Kütahya'dan ayrılmayan TÖMER öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek onlara destek verdi.


Ziyarette Rektör Kazım Uysal'a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık ve TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu eşlik etti.


Ziyaretlerde öğrencilerin sağlık durumları hakkında sohbet eden Uysal, Batur, Arık ve Uslu ülkelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin bir gereksinimleri olup olmadığını tek tek sorarak onların Kütahya'da ve Türkiye'de yalnız olmadıklarını belirttiler.


Üniversite heyeti ziyaret sonunda öğrencilerin günlük yaşamlarına ve eğitimlerine destek olacak çeşitli hediyeler verdi.

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