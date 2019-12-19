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Rektör Uysal'dan TÜBİTAK Bilim Söyleşisi

Kütahya’nın Simav 19 Mayıs Ortaokulu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya'nın Simav 19 Mayıs Ortaokulu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal'ı misafir etti.


Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas'ın da katıldığı söyleşide bir konuşma yapan Rektör Uysal, öğrencilerin bilim insanlarıyla doğrudan iletişim kurmasını sağlayan TÜBÜTAK Bilim Söyleşileri ile farkındalıkların artırılacağını belirtti.


Uysal öğrencilere, bilim ve teknoloji ile zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.


Simav 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, katılımlarından dolayı Rektör Uysal'a ve Prof. Dr. Muammer Gavas'a hediye takdim etti.

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