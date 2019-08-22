Rektör Vural Kavuncu: Bizi tercih eden öğrencilerimize yüreğimizi ve gönlümüzü açtık

Dr. Vural Kavuncu, genç ve dinamik bir üniversite olarak iddialı olduklarını ifade etti. Kavuncu, "Biz sağlık temalı yeni nesil bir devlet üniversitesi olarak, bizi tercih eden öğrencilerimize yüreğimizi ve gönlümüzü açtık" dedi.

Kavuncu, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine yakın ilgi gösterdi, makamına çaya davet ederek sohbet etti.

Rektör Kavuncu, KSBÜ Tıp Fakültesi'ni kazanarak aileleri ile birlikte kayıt olmaya gelen Petek Akay ve Şafak Ezgi Uyar isimli öğrencilere kurumla ilgili bilgiler sundu.

Öğrencilere sağlık temalı bir devlet üniversitesi olan KSBÜ'yü seçerek doğru bir karar verdiklerini ifade eden Rektör Kavuncu, “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinde 19'uncu, Tıp Fakültesinde de 6'ncı mezunlarını vermiş deneyimli ama sağlık temalı olarak da henüz bir sene önce kurulmuş olan bir üniversite. Sizler de 2.4 milyon öğrenci arasında ilk 16 bin kişi arasında yer alma başarısını göstermiş ve üniversitemizi tercih etmiş öğrencilerimizsiniz. Butik bir üniversiteyiz. Herkes birbirini tanır; hocalar öğrencilere ismi ile hitap ederler. Tıp Fakültesinde öğretim üyesi başına 6, Diş Hekimliği Fakültesinde ise 8 öğrenci düşüyor. Bu rakamlar Türkiye'de vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere en iyi rakamları ifade ediyor. Tıp eğitimi birebir, usta çırak ilişkisi şeklinde verildiğinde çok değerli olur. Tıp Fakültemizde bu imkanı bulacaksınız. Siz de üzerinize düşeni yaparak, mesleğinizin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikler ile donanarak mezun olacaksınız" diye konuştu.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Vural Kavuncu, "Kütahya sakin, güvenli ve naif bir Anadolu şehri. Yurt sorununuz olmayacak. Şu anda Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte ortak bir kampüs alanı kullanıyoruz. Bu kampüs Türkiye'nin en iyi kampüslerinden birisi. İçinde kütüphanesi, suni göletleri, olimpik yüzme havuzu, spor alanları ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz Bedesten isimli bir yaşam alanı var. Hangi alanda ilginiz, merakınız varsa o alanda faaliyet yapabileceğiniz öğrenci kulüpleri var. Kütahya'nın tarihi, doğal güzelliklerini, kültürünü de tanıtacak ‘Üniversite Kültürü' dersi alacaksınız. Şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.